МЧС призвало пермяков быть осторожными из-за грозы и тумана 25 июля

По данным Пермского ЦГМС, местами в крае ожидаются гроза, туман и порывы ветра до 15−20 м/с. Спасатели предупреждают: такие условия могут привести к авариям на электросетях, повреждению линий связи, а также к ударам молний в объекты без громоотводов, пожарам и происшествиям на воде и туристических маршрутах.