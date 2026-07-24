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МЧС призвало пермяков быть осторожными из-за грозы и тумана 25 июля

Порывы ветра могут достигать до 15−20 м/с.

Пермяков призвали быть осторожными из-за грозы и тумана 25 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермского ЦГМС, местами в крае ожидаются гроза, туман и порывы ветра до 15−20 м/с. Спасатели предупреждают: такие условия могут привести к авариям на электросетях, повреждению линий связи, а также к ударам молний в объекты без громоотводов, пожарам и происшествиям на воде и туристических маршрутах.

МЧС рекомендует:

держаться подальше от линий электропередач;

при авариях на сетях обесточить электроприборы;

водителям соблюдать дистанцию, не делать резких манёвров и учитывать состояние дороги;

пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части;

во время грозы не выходить на улицу, не прятаться под высокими деревьями, закрыть окна и отключить технику.

Телефон экстренных служб — 112. Будьте внимательны и осторожны.

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