Певица МакSим отменила концерт в Казахстане: ее госпитализировали после смерти отца

«Как бы мне ни хотелось быть с вами, сейчас я вынуждена отменить концерт. Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию. Спасибо, что вы рядом. Берегите своих близких», — написано в обращении.