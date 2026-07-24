Певица МакSим отменила концерт в Казахстане: ее госпитализировали после смерти отца

МакSим опубликовала сообщение об отмене концерта в соцсетях. Певица призналась, что после смерти отца ее здоровье ухудшилось, она попала в больницу.
«С огромным сожалением вынуждена сообщить, что мой концерт, который должен был состояться 25 июля в Павлодаре, не состоится. Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение», — написала артистка в соцсетях.
Она отметила, что врачи запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния.
«Как бы мне ни хотелось быть с вами, сейчас я вынуждена отменить концерт. Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию. Спасибо, что вы рядом. Берегите своих близких», — написано в обращении.
Напомним, 20 июля Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сообщила о трагедии в их семье — она потеряла отца, который долгие годы боролся с онкологией.