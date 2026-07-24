Суд отправил в СИЗО калининградца, пытавшегося сжечь сожительницу

Напомним, инцидент произошел в ночь на 22 июля в доме на улице А. Невского. Пьяный 37-летний мужчина в ходе бытового конфликта облил сожительницу жидкостью для заправки зажигалок и поджег. Находившийся в тот момент в квартире их общий знакомый сбил пламя и оказал женщине помощь, благодаря чему 29 летняя женщина она осталась жива.