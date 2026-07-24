HMD выпустила ИИ-фичерфон за $70 в стиле знаменитой Nokia Lumia

Популярность подобных гаджетов постепенно растет во всем мире. И если, например, в Европе ностальгия по старым телефонам ограничивается энтузиастами, коллекционерами и приверженцами так называемого цифрового детокса, то в Азии фичерфоны охватывают куда большую аудиторию. К примеру, речь идет о служащих, использующих в их в качестве второго телефона для работы, а также о пенсионерах, которым не нужны большие экраны и набор продвинутых камер. Наконец, их активно покупают люди с низким уровнем дохода.