HMD выпустила ИИ-фичерфон за $70 в стиле знаменитой Nokia Lumia

Компания HMD Global, которую можно назвать правопреемником бренда Nokia, представила в Китае новую дешевую модель телефона под названием HMD Touch ID. Внешность гаджета, получившего ряд функцией на базе искусственного интеллекта, отсылает к знаменитой серии смартфонов Lumia, выпускавшихся с 2011 по 2016 год.
С ними HMD Touch ID роднит широкий корпус, круглый модуль камеры, а также плоские рамки. Кроме того, новинка доступна в ярких цветах, в том числе в желтом, синем и белом, причем владелец может менять внешность девайса благодаря съемным панелям, продающимся отдельно.
Концептуально HMD Touch ID представляет собой фичерфон — недорогое устройство из более низкого ценового сегмента по сравнению с привычным современным смартфоном, обладающее предельно простым «железом» и базовым набором функций.
HMD Touch ID.
(Фото: HMD Global).
Популярность подобных гаджетов постепенно растет во всем мире. И если, например, в Европе ностальгия по старым телефонам ограничивается энтузиастами, коллекционерами и приверженцами так называемого цифрового детокса, то в Азии фичерфоны охватывают куда большую аудиторию. К примеру, речь идет о служащих, использующих в их в качестве второго телефона для работы, а также о пенсионерах, которым не нужны большие экраны и набор продвинутых камер. Наконец, их активно покупают люди с низким уровнем дохода.
HMD Touch AI оснащен 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, камерами с разрешением 2 Мп спереди и сзади, а также аккумулятором на 1950 мА·ч, который в зависимости от уровня нагрузки может держать заряд от двух до трех дней. Плюс ко всему предусмотрен слот для двух сим-карт с поддержкой сетей 4G, подключение к вайфаю и возможность работы в режиме точки доступа. В верхней части корпуса находится дополнительная SOS-кнопка экстренного вызова помощи, предназначенная для пожилых людей и специалистов, чья работа связана с повышенным риском. Наконец, предусмотрена интеграция китайской платежной системы Alipay, позволяющей совершать бесконтактные покупки прямо с устройства.
HMD Touch ID.
(Фото: HMD Global).
Ключевой особенностью HMD Touch AI стала встроенная модель искусственного интеллекта Doubao от компании ByteDance. Так, среди инструментов заявлен переводчик с китайского на английский язык, а также возможность создания изображений на основе текстового описания.
В Китае стоимость HMD Touch AI составила 469 юаней, что по состоянию на 24 июля 2026 года эквивалентно примерно $69 или 5,4 тыс. руб.
Ранее HMD Global анонсировала серию новых кнопочных телефонов, выходящих под брендом Nokia. Главной особенностью гаджетов стала поддержка некоторых инструментов на базе искусственного интеллекта, а также возможность совершать видеозвонки. Так, устройства имеют предустановленный мессенджер Xpress Chat с поддержкой видеосвязи, для чего предусмотрена фронтальная камера с разрешением 0,3 Мп.
Под экраном расположилась специальная кнопка «AI» для запуска функций искусственного интеллекта. Скажем, при помощи голоса можно включить фонарик, активировать камеру, а также управлять некоторыми другими базовыми функциями. Плюс ко всему, нажав кнопку, можно задать вопрос чат-боту, который выведет ответ на экран.