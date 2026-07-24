В России разрабатывают знак парковки для многодетных семей

Такие места предлагают выделять у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Министерство также представило семь вариантов будущего знака и запустило голосование в мессенджере «Макс». Вариант, который поддержит большинство участников, может появиться на дорогах России.