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В России разрабатывают знак парковки для многодетных семей

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в министерстве.

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в министерстве.

Такие места предлагают выделять у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Министерство также представило семь вариантов будущего знака и запустило голосование в мессенджере «Макс». Вариант, который поддержит большинство участников, может появиться на дорогах России.

Голосование продлится до 14 августа. Новый знак планируют использовать в рамках проекта по созданию более удобной городской среды для семей.