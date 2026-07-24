Совфед одобрил закон о праве ветеранов на применение ЭКО по ОМС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совфед одобрил закон о праве инвалидов и ветеранов боевых действий на применение вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС.
Закон предоставляет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий за исключением суррогатного материнства в рамках ОМС: инвалидам и ветеранам боевых действий, состоящим в браке, а также супругам погибших инвалидов или ветеранов боевых действий, не вступившим в повторный брак в течение 5 лет с момента гибели.
Обязательное условие для этого — наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.
Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.