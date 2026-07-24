Совфед одобрил закон о праве ветеранов на применение ЭКО по ОМС

Закон предоставляет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий за исключением суррогатного материнства в рамках ОМС: инвалидам и ветеранам боевых действий, состоящим в браке, а также супругам погибших инвалидов или ветеранов боевых действий, не вступившим в повторный брак в течение 5 лет с момента гибели.