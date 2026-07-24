Кардиолог предупредила о вреде употребления кофе с энергетиком

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Одновременный прием энергетического напитка и кофе превышает допустимую разовую дозу кофеина, предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова.
«В среднем в одной банке энергетика содержится от 80 до 160 миллиграммов кофеина, а в чашке кофе — еще 80−120 миллиграммов. При совместном употреблении легко превысить безопасную разовую дозу, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 миллиграммов за один прием и до 400 миллиграммов в сутки, по данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Салпагарову.
По словам врача, высокие дозы кофеина стимулируют выброс адреналина, что приводит к учащению пульса, повышению давления и увеличению потребности сердца в кислороде. На этом фоне могут возникать сердцебиение, тревожность, бессонница, дрожь и головная боль, пояснила Салпагарова.
Особенно опасно сочетание кофе и энергетика для людей с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердца, а также для подростков и беременных, отметила врач.
«Действие энергетиков не ограничивается кофеином: в их состав часто входят гуарана, экстракт которой так же является источником кофеина, а также таурин и другие стимуляторы, поэтому важно учитывать их суммарный эффект», — подчеркнула Салпагарова.
Специалист также отметила, что для повышения концентрации безопаснее ограничиться одной чашкой кофе без дополнительных стимуляторов, а при регулярной усталости существуют более простые и безопасные методы восстановления.