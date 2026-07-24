Кардиолог предупредила о вреде употребления кофе с энергетиком

«В среднем в одной банке энергетика содержится от 80 до 160 миллиграммов кофеина, а в чашке кофе — еще 80−120 миллиграммов. При совместном употреблении легко превысить безопасную разовую дозу, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 миллиграммов за один прием и до 400 миллиграммов в сутки, по данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Салпагарову.