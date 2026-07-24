Виталий Хоценко показал полпреду президента Серышеву «Сердце Омска»

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев во время рабочего визита в Омскую область посетил строящийся сквер «Сердце Омска» у СКК имени Виктора Блинова. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он оценил готовность нового общественного пространства.
Сквер создают при участии хоккейного клуба «Авангард», Сбера, компании «Газпром нефть» и других партнеров. Проект реализуется после масштабной реконструкции СКК имени Виктора Блинова. Если раньше рядом с комплексом находилась заброшенная территория, то теперь здесь почти завершено благоустройство всесезонной зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом.
Полпреду и губернатору показали основные объекты будущего сквера. Центральным элементом станет амфитеатр с открытой сценой, где планируют проводить городские праздники, культурные мероприятия и трансляции спортивных событий.
Также практически готовы площадки для падела, стритбола, пляжного волейбола, стритлифтинга, занятий йогой и танцами, детская игровая зона и прогулочные аллеи. В павильонах завершается установка спортивного инвентаря и другого оборудования.
Особенностью нового пространства станет ландшафт с искусственными холмами, крупномерными соснами, елями, кленами, декоративными кустарниками и цветниками. Павильоны с панорамным остеклением интегрированы в природное окружение, что позволит использовать территорию для спорта и отдыха в любое время года.
После завершения работ сквер «Сердце Омска» должен стать новой точкой притяжения для жителей и гостей региона, объединив спортивные, культурные и семейные форматы отдыха.