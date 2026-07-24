Виталий Хоценко показал полпреду президента Серышеву «Сердце Омска»

Сквер создают при участии хоккейного клуба «Авангард», Сбера, компании «Газпром нефть» и других партнеров. Проект реализуется после масштабной реконструкции СКК имени Виктора Блинова. Если раньше рядом с комплексом находилась заброшенная территория, то теперь здесь почти завершено благоустройство всесезонной зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом.