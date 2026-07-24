Второй щит для проходки нижегородского метро обещают запустить в ближайшие дни

Тоннелепроходческий щит для строительства метро до станции «Сенная» в Нижнем Новгороде генподрядчик ГК «Моспроект-3» обещает запустить в ближайшие дни. Пусконаладочные работы в монтажном котловане за станцией «Горьковская» подходят к концу, сообщает Telegram-канал «Метро НН».