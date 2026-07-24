Ремонт школы № 3 в Ак‑Довураке Республики Тывы выполнили на 70%

Школу № 3 в Ак‑Довураке Республики Тывы отремонтировали уже на 70%, сообщили в министерстве образования региона. Работы проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Сейчас на объекте задействованы 26 специалистов. Они выравнивают стены лестничной клетки, красят фасад и стены в помещениях. Также мастера модернизируют систему отопления, выполняют сантехнические и электромонтажные работы.
Завершить капитальный ремонт планируется до начала нового учебного года. После этого к занятиям и работе в современных условиях приступят более 700 школьников и педагогов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.