В Краснопахорском районе столицы новый газопровод готов на 90%

«Перед началом работ специалисты АО “Мосгаз” детально изучили особенности местности, оценили устойчивость грунта и предусмотрели закрепление стальных труб с помощью полимерно-контейнерного балластирующего устройства на заболоченных участках. Газопровод строится из отечественных материалов, которые прошли тестирование в лабораториях Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО “Мосгаз”. Проверена устойчивость к механическому и химическому воздействию, в том числе грунтовых вод», — сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Михаил Вдовин.