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В Краснопахорском районе столицы новый газопровод готов на 90%

Протяженность объекта составит 5,8 км.

Строительство нового газопровода высокого давления в Краснопахорском районе Москвы близится к завершению, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Модернизация коммунальных сетей соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность трубопровода составит 5,8 км. Газопровод пересекает другие инженерные сети, Калужское шоссе и проходит по заболоченной местности. Для обхода таких препятствий используются различные современные технологии. Сдать объект в эксплуатацию планируется осенью 2026 года, провести врезку в систему — в первом квартале 2027-го.

«Перед началом работ специалисты АО “Мосгаз” детально изучили особенности местности, оценили устойчивость грунта и предусмотрели закрепление стальных труб с помощью полимерно-контейнерного балластирующего устройства на заболоченных участках. Газопровод строится из отечественных материалов, которые прошли тестирование в лабораториях Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО “Мосгаз”. Проверена устойчивость к механическому и химическому воздействию, в том числе грунтовых вод», — сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Михаил Вдовин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.