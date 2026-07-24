На Обходе Красноярска открывают первую половину развязки и закрывают вторую

Уже в ближайшее время схема проезда кардинально изменится. Так, 27 июля в 12:00 будет открыто движение по обновлённой половине развязки. Одновременно с этим закроется разворотная петля с пр. Котельникова на Северное шоссе и выезд с Северного шоссе в Солонцы. Подъезд к п. Новалэнд временно станет двусторонним для возведения подпорных стенок, старый выезд будет перекрыт.