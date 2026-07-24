На Обходе Красноярска открывают первую половину развязки и закрывают вторую

Продолжается реконструкция одной из ключевых транспортных артерий. Дорожники завершили первый этап работ на транспортной развязке «Обход Красноярска» и приступают к следующей части, реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в КрУДоре.
На сегодняшний день специалисты выполнили устройство земполотна и уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия на разворотной петле с Северного шоссе на пр. Котельникова, а также на шлюзе из п. Солонцы в сторону с. Дрокино. Сейчас ведутся финальные работы по монтажу барьерного ограждения, установке дорожных знаков и нанесению разметки.
Уже в ближайшее время схема проезда кардинально изменится. Так, 27 июля в 12:00 будет открыто движение по обновлённой половине развязки. Одновременно с этим закроется разворотная петля с пр. Котельникова на Северное шоссе и выезд с Северного шоссе в Солонцы. Подъезд к п. Новалэнд временно станет двусторонним для возведения подпорных стенок, старый выезд будет перекрыт.
На второй половине развязки дорожники перенесут шлюз, расширят разворотную петлю и обустроят водоотводную систему. На основном направлении трассы завершено поднятие уровня одной половины дороги вблизи путепровода, вскоре аналогичные работы начнутся на второй стороне. Полностью завершить реконструкцию петель и шлюзов планируется к концу октября, после чего для ремонта будет закрыт сам путепровод.