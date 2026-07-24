Новый симуляционный класс создали в красноярской поликлинике

В Красноярской межрайонной поликлинике № 5 создан симуляционный класс для отработки необходимых навыков врачами и медсестрами. Оснащение обучающего кабинета проведено в рамках реализации рекомендаций Росздравнадзора. Кроме того, его создание соответствует требованиям системы менеджмента качества. В симуляционном классе медики могут отрабатывать навыки экстренной помощи без риска для пациентов. Тренировочные манекены, установленные в кабинете, максимально точно воссоздают физиологические реакции живого человека. Врачи и медсестры смогут регулярно совершенствовать или восстановить навыки непрямого массажа сердца, проведения искусственного дыхания, внутримышечных и внутривенных инъекций, других алгоритмов помощи в нештатных и экстренных ситуациях, доводя их до автоматизма. Тренировки в симуляционном кабинете станут частью внутреннего обучения персонала поликлиники. Открытие такого обучающего класса стало частью программы по развитию кадрового потенциала и повышения качества медицинской помощи в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».