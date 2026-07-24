Нижегородские ученые запатентовали новую решетку для реакторов атомных ледоколов

Такая решетка необходима для фиксации тепловыделяющих сборок — пучков длинных стержней внутри ядерного реактора, между которыми движется теплоноситель. Она удерживает стержни в заданном положении, не давая им соприкасаться, и обеспечивает равномерное омывание теплоносителем. Кроме того, решетка предотвращает застой жидкости и местный перегрев, а также снижает количество уникальных деталей в конструкции.