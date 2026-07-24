В Воронежской области с двух организаций взыщут 9,7 млн руб не выплаченного земельного налога

— Прокуратура области в суде указала на фактическое прекращение инвестирования в рамках заключенного соглашения и недостижение его целей. В связи с чем Арбитражный суд Воронежской области вынес решение о взыскании солидарно с двух организаций в пользу администрации района упущенной выгоды в виде выпавшего дохода от неуплаченного земельного налога в размере более 9,7 млн рублей, — отметили в региональной прокуратуре.