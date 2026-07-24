В Котовске Тамбовской области перезапустили атакованный БПЛА склад Wildberries

В июле 2026 года атакам БПЛА подверглись как минимум пять складов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Помимо комплекса в Котовске (108 тыс. кв. м), пострадали объекты в подмосковных Коледино и Электростали (по 250 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м). Стоимость пострадавшей от пожаров недвижимости Wildberries эксперты оценивают в 60 млрд руб. При этом страховка складов не покрывает риски от ударов БПЛА и терактов, поэтому восстановление ложится на плечи компании.