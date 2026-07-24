Юрий Матузов: Облдума расширила круг получателей бесплатной юрпомощи

— Поддержка жителей региона, находящихся в мобилизационном резерве, и их близких — очередной шаг в выстраивании целостной системы сопровождения защитников Отечества. Мы понимаем, что в период нахождения в резерве у военнослужащих и их семей могут возникать вопросы, связанные с трудовыми, социальными и иными правоотношениями. Наша задача — сделать так, чтобы квалифицированная юридическая помощь была для них максимально доступной и оперативной, избавив от лишних бюрократических барьеров, — отметил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.