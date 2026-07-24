Юрий Матузов: Облдума расширила круг получателей бесплатной юрпомощи

Депутаты приняли закон, которым в перечень категорий граждан, имеющих право на юрпомощь за счет государства, включены граждане из мобилизационного резерва и члены их семей.
Соответствующие изменения внесены в отраслевой региональный закон на 11-м заседании регионального парламента.
Документ разработан во исполнение поручений оперативного штаба региона и направлен на повышение доступности правовой поддержки для военнослужащих резерва и их родных. Согласно принятым поправкам, право на бесплатную консультацию, составление документов и представительство в судах теперь получили граждане России, заключившие контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил РФ, а также члены их семей.
Гарантии действуют на весь период пребывания гражданина в резерве.
— Поддержка жителей региона, находящихся в мобилизационном резерве, и их близких — очередной шаг в выстраивании целостной системы сопровождения защитников Отечества. Мы понимаем, что в период нахождения в резерве у военнослужащих и их семей могут возникать вопросы, связанные с трудовыми, социальными и иными правоотношениями. Наша задача — сделать так, чтобы квалифицированная юридическая помощь была для них максимально доступной и оперативной, избавив от лишних бюрократических барьеров, — отметил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
Отметим, что это не первое решение регионального парламента в текущем созыве, направленное на расширение доступа к бесплатной юридической помощи. Так, принятый в конце декабря прошлого года закон позволил рассчитывать на дополнительную правовую помощь в рамках государственной системы непосредственно участникам СВО и членам их семей. Это касается представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.