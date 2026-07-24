В Перми на реках Пыж и Мулянка создали дополнительную линию защиты

Работы проходят на нескольких участках: в реке Мулянке — район ул. 2-я Мулянская, пляж, районы у Мегацентра, Сбербанка и базы отдыха «Манки Ривер Парк», участок от ул. Строителей до устья; реке Пыж — район дома № 10 на ул. 1-я Пыжевская. На Мулянке дополнительно установили пять боновых заграждений и довели их количество до 17.