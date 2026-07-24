Пострадавшим от паводка жителям пермского края выплатят матпомощь

«Стихия нанесла Кыну тяжёлый удар. Были разрушены мосты, затоплены десятки домов. Но с первого же дня были предприняты все необходимые меры. Людей оперативно разместили и накормили, спасатели и медики работали почти без сна. С понедельника люди, пострадавшие от паводка, начнут получать первые выплаты на самое необходимое по 15 тысяч рублей. Такое решение принято благодаря нашему губернатору Дмитрию Махонину. Считаю это правильным. Время терять нельзя, деньги на восстановление нормальной жизни нужны людям здесь и сейчас», — отметил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Роман Водянов.