Пострадавшим от паводка жителям пермского края выплатят матпомощь

Власти Пермского края оказывают помощь жителям пострадавших от паводка населённым пунктам Октябрьского округа и села Кын.
Завершается предварительная оценка повреждённого имущества.
«Общаемся с каждой семьёй, учитываем все потребности», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях.
Жители пострадавших населённых пунктов получат материальную помощь. Выплаты начнутся с 27 июля. На первоочередные нужды семьям выплатят по 15 тысяч рублей. Также деньги можно будет получить за утраченные мебель, бытовую технику, дрова. Как пояснили краевые власти, сумма будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от размера ущерба — до 200 тысяч рублей. Деньги выделят из резервного фонда Пермского края.
Дмитрий Махонин поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай. Размер выплаты составит до 25 тысяч рублей на домовладение.
В Октябрьский округ выехали сотрудники территориальных управлений Минтрудсоцразвития из соседних округов и из Перми, чтобы максимально быстро собрать и формить заявления от жителей.
«Понимаем, что есть и сильно повреждённые стихией дома. Специалисты Минстроя проведут комплексную оценку повреждений. Будем подходить индивидуально: восстановим или предоставим альтернативное жильё», — уточнил губернатор.
Специалисты краевого Минтранса, управления автодорог и транспорта и подрядных организаций продолжают работы по восстановлению дорог и мостов в пострадавших населённых пунктах.
«В среду буду работать в Октябрьском округе. Лично проверю, как ведутся восстановительные работы и как организован процесс получения выплат жителями. Важно, чтобы каждый, кому положена помощь, получил её своевременно и в полном объёме», — написал Дмитрий Махонин.
По данным МЧС региона, на 24 июля в крае не осталось домовладений, подтопленных из-за паводка. Вода постепенно отходит.
«Стихия нанесла Кыну тяжёлый удар. Были разрушены мосты, затоплены десятки домов. Но с первого же дня были предприняты все необходимые меры. Людей оперативно разместили и накормили, спасатели и медики работали почти без сна. С понедельника люди, пострадавшие от паводка, начнут получать первые выплаты на самое необходимое по 15 тысяч рублей. Такое решение принято благодаря нашему губернатору Дмитрию Махонину. Считаю это правильным. Время терять нельзя, деньги на восстановление нормальной жизни нужны людям здесь и сейчас», — отметил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Роман Водянов.