Пригородные поезда в Нижегородской области перевезли более 7,2 млн пассажиров за шесть месяцев 2026 года

Чаще всего пассажиры отправлялись со станции Нижний Новгород-Московский — 2,3 млн человек, что также на 1% выше прошлогоднего показателя. Со станции Дзержинск проехали 584,5 тыс. пассажиров, со станции Починки — 465,5 тыс., с Балахны — 326,7 тыс., с Линды — 265,2 тыс., с Семёнова — 233 тыс. человек. Наибольший рост показала станция Урень: пассажиропоток здесь увеличился на 11% и составил 203,8 тыс. человек.