Пригородные поезда в Нижегородской области перевезли более 7,2 млн пассажиров за шесть месяцев 2026 года

В январе-июне 2026 года пригородными поездами, курсирующими по Горьковской магистрали в Нижегородской области, воспользовались более 7,2 млн человек. Как сообщает пресс-служба ГЖД, это на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Чаще всего пассажиры отправлялись со станции Нижний Новгород-Московский — 2,3 млн человек, что также на 1% выше прошлогоднего показателя. Со станции Дзержинск проехали 584,5 тыс. пассажиров, со станции Починки — 465,5 тыс., с Балахны — 326,7 тыс., с Линды — 265,2 тыс., с Семёнова — 233 тыс. человек. Наибольший рост показала станция Урень: пассажиропоток здесь увеличился на 11% и составил 203,8 тыс. человек.
Кроме того, на направлении Нижний Новгород — Моховые Горы назначены дополнительные вечерние электрички, а также увеличена частота курсирования ряда поездов. С 27 июля для поезда № 6277 Моховые Горы — Нижний Новгород вводится дополнительная остановка на остановочном пункте Дружба.
Ранее сообщалось, что дополнительная остановка вводится для электрички Моховые Горы — Нижний Новгород с 27 июля.