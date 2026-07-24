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В Астрахани отремонтируют тротуар по улице Боевой

Общая протяженность обновляемого объекта составляет свыше 3,6 км.

Тротуар по улице Боевой в Астрахани обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования.

Сейчас специалисты устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку. Также в планах провести озеленение территории. Кроме того, обустраивают новое асфальтовое покрытие на проезжей части. Общая протяженность ремонтируемой улицы составляет свыше 3,6 км.

Всего в Астрахани в 2026 году отремонтируют восемь объектов. В списке также улицы Костина, Пугачева, Коммунистическая, участки улиц Адмиралтейской и Набережной Приволжского затона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.