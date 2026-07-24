Калининградская область вошла в число 5 регионов РФ, где стабилизировалась ситуация с бензином и дизелем — Минэнерго

Калининградская область вошла в число 5 регионов РФ, где стабилизировалась ситуация с бензином и дизелем. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилёв в пятницу, 24 июля.
«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря мерам, принятым Правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей», — заявил глава ведомства.
Как отметил министр, меры по обеспечению внутреннего рынка топливом принимаются исходя из потребностей каждого региона. При этом местные власти могут вводить временные ограничения, направленные на наиболее эффективное обеспечение граждан и предпринимателей нефтепродуктами, определять объёмы и порядок продажи бензина и дизеля на АЗС.
Губернатор Калининградской области поручил доработать сервис, информирующий жителей о наличии бензина, очередях и подвозе топлива.