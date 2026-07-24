Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воздуха в Батайске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе доследственной проверки по факту загрязнения окружающей среды в Батайске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.