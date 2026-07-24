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Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воздуха в Батайске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе доследственной проверки по факту загрязнения окружающей среды в Батайске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе доследственной проверки по факту загрязнения окружающей среды в Батайске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Согласно сообщениям в социальных сетях, жители города фиксируют едкий запах воздуха с мая текущего года. Источником загрязнения может быть одно из предприятий, расположенных на территории Азовского района.

Следственные органы СК России по Ростовской области уже проводят доследственную проверку.