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В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом Калининградской области

В ведомстве отмечают увеличение количества работающих АЗС и сокращение очередей.

Министерство энергетики России видит стабилизацию ситуации с обеспечением топливом Калининградской области. Информацию об этом опубликовали в канале ведомства в МАХ.

В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей, — заявил министр энергетики Сергей Цивилёв.

В ведомстве отметили, что продолжают принимать меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Обеспечением выработанных решений и рекомендаций занимаются региональные власти. Они могут вводить временные ограничения исходя из актуальной обстановки. Объёмы и порядок реализации топлива на заправках определяется руководством субъектов самостоятельно.

В июне 2026 года в Калининградской области, как и в других регионах России, возникли проблемы с топливом. На заправках ввели ограничения на покупку бензина и дизеля. На АЗС начали собираться огромные очереди.

Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область. Правительство РФ включило регион в список приоритетных получателей нефтепродуктов. К настоящему времени ситуация улучшилась.

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