357 человек числятся пропавшими без вести в Воронежской области

В первом полугодии 2026 года в Воронежской области зарегистрировали 1583 заявления об исчезновении людей, которые подали в полицию родственники пропавших.
По данным прокуратуры, в короткий срок оперативники нашли 1461 человека. Всего на сегодня в картотеке пропавших без вести, с учетом прошлых лет, числятся 357 человек.
Наиболее число потерянных в Левобережном (36), Железнодорожном (31) и Коминтерновском районах (30) Воронежа. Еще 17 пропавших в Советском районе города.
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