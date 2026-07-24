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357 человек числятся пропавшими без вести в Воронежской области

За полгода в полицию подели заявления на розыск 1583 человек.

В первом полугодии 2026 года в Воронежской области зарегистрировали 1583 заявления об исчезновении людей, которые подали в полицию родственники пропавших.

По данным прокуратуры, в короткий срок оперативники нашли 1461 человека. Всего на сегодня в картотеке пропавших без вести, с учетом прошлых лет, числятся 357 человек.

Наиболее число потерянных в Левобережном (36), Железнодорожном (31) и Коминтерновском районах (30) Воронежа. Еще 17 пропавших в Советском районе города.

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