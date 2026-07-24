Воронежский суд взыскал с чешской Agrostroj Pelhrimov 10 млн после провала инвестпроекта

Предприятие стоимостью 4,5 млрд руб. планировали возвести на участке почти 42 га в индустриальном парке «Бобровский». «Ъ-Черноземье» писал об инвестпроекте в 2020 году, когда срок открытия завода был в очередной раз сдвинут — на 2023-й. По данным облправительства, на тот момент к объекту были подведены инженерные коммуникации, подготовлены временные дороги, выполнены необходимые земельные работы, заложен фундамент и закончены работы по устройству каркаса. Подготовку специалистов для производства вели на базе Хреновского лесного колледжа имени Морозова, где компания в 2018 году построила производственно-учебный корпус за 70 млн руб. Начиная с 2015 года, десятки студентов колледжа прошли практику на предприятии компании в Чехии.