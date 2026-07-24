Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы

Зарплату необходимо выплачивать не реже двух раз в месяц и строго в даты, которые прописывают в трудовом договоре и внутренних документах компании. Чаще всего это 5 и 20 или 10 и 25 числа. Даже один день просрочки будет нарушением трудового законодательства и потребует выплаты компенсации работникам.