Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы

Если компания не перечислила заработную плату вовремя, работник имеет право потребовать возмещение. РБК Life рассказывает, насколько реально добиться компенсации за задержку зарплаты и какую сумму можно получить.
Содержание.
Расчет.
Выплата.
Что делать при задержке.
Частые вопросы.
Главное.
Расчет компенсации за задержку заработной платы.
Компенсация за задержку заработной платы ― это сумма, которую компания должна начислить сотруднику, если она нарушила сроки выплаты должностного оклада. Такую обязанность работодателей закрепляет статья 236 Трудового кодекса России [1].
Компаниям необходимо компенсировать ожидание не только зарплат, но и других положенных работникам сумм: премий, отпускных, выплат при увольнении. При этом не существует уважительных причин, которые освобождали бы от необходимости платить компенсацию. Материальная ответственность за просрочку лежит на работодателе, даже когда он не виноват в задержке.
Например, если компания перевела деньги в срок, но банк не успел зачислить их на счета сотрудников, компенсацию все равно придется заплатить.
На практике работодатели часто объясняют задержку зарплаты нехваткой денег, кассовыми разрывами, неплатежами со стороны заказчиков или проблемами с банками и контрагентами. Однако такие обстоятельства не освобождают работодателя от обязанности своевременно выплатить заработную плату. Это предпринимательский риск компании, который нельзя перекладывать на работников.
За нарушение сроков выплаты зарплаты могут наступать различные виды ответственности. Помимо необходимости выплатить долг и компенсацию, работодателю может грозить административное наказание, а в случае длительной и умышленной невыплаты — уголовная ответственность для руководителя организации.
Константин Бахтин.
Заместитель генерального директора юридической компании «Гебель и партнеры».
Зарплату необходимо выплачивать не реже двух раз в месяц и строго в даты, которые прописывают в трудовом договоре и внутренних документах компании. Чаще всего это 5 и 20 или 10 и 25 числа. Даже один день просрочки будет нарушением трудового законодательства и потребует выплаты компенсации работникам.
Формула расчета компенсации за задержку заработной платы.
Размер компенсации зависит от трех факторов:
суммы задолженности перед работником;
количества дней просрочки;
ключевой ставки Центробанка России (ЦБ), которая действует в период задержки.
Размер компенсации за задержку зарплаты можно рассчитать по формуле: компенсация = сумма долга x количество дней просрочки x (ставка ЦБ/150).
Пример № 1. Предположим, работодатель должен был выплатить сотруднику заработную плату в размере 100 тыс. руб. 10 числа, однако деньги поступили только 20-го.
Отсчет задержки начинается со следующего дня после установленной даты выплаты и заканчивается днем фактического расчета включительно. Тогда первым днем задержки будет 11 число, а последним ― 20-е. Просрочка составляет 10 календарных дней.
В период задержки ключевая ставка Банка России составляла 15%. Для вычислений ее необходимо перевести в десятичную дробь: 15% = 0,15.
Рассчитаем сумму компенсации по формуле: 100 000×10 х (0,15/150) = 1000. Таким образом, помимо задолженности по заработной плате, работодатель обязан выплатить сотруднику не менее 1 тыс. руб. компенсации.
Статья 236 Трудового кодекса устанавливает минимальную процентную ставку за просрочку ― не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ. Однако работодатель вправе установить более высокую компенсацию в локальном нормативном акте или трудовом договоре.
Чтобы рассчитать размер компенсации по общей формуле, можно воспользоваться калькулятором.
Ключевая ставка ЦБ влияет на размер компенсации за задержку заработной платы.
(Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM).
Пример № 2. На практике случаются ситуации, когда работодатель погашает задолженность по зарплате частями. Например, работнику должны 100 тыс. руб. Через пять дней задержки ему выплатили 40 тыс., а еще через 10 дней ― оставшиеся 60 тыс.
В этом случае размер компенсации необходимо рассчитывать отдельно для каждого периода просрочки:
за первые пять дней ― на всю сумму задолженности (100 тыс. руб.);
за следующие 10 дней ― на остаток долга (60 тыс. руб.).
При ключевой ставке на уровне 15% компенсация за пять дней составит: 100 000×5 х (0,15/150) = 500 ₽
За следующие 10 дней: 60 000×10 х (0,15/150) = 600 ₽
Общая сумма компенсации за задержку заработной платы составит 1,1 тыс. руб.
Выплата компенсации за задержку заработной платы.
По закону компания должна сама рассчитать и выплатить сотруднику компенсацию, для этого не нужны отдельные акты или приказы. Если работодатель отказывается возместить ожидание, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
Как правило, компенсацию выплачивают одновременно с погашением задолженности по заработной плате. Согласно статье 136 Трудового кодекса, работодатель должен в письменной форме извещать сотрудника о размере положенных ему выплат [2]. Обычно для этих целей служит расчетный лист: в нем бухгалтер прописывает сумму компенсации.
Если трудовые отношения оформили официально, заработная плата отражена в документах работодателя, а факт задолженности подтвердили документально, добиться взыскания компенсации вполне реально. По таким делам спор чаще всего возникает не о самом праве работника на компенсацию, а о размере задолженности, периоде просрочки либо наличии необходимых доказательств.
Более сложными являются ситуации, когда часть заработной платы выплачивают неофициально, нет документов, подтверждающих размер дохода, либо сами трудовые отношения не оформили надлежащим образом. В таких случаях первоначально приходится доказывать сам факт работы, размер заработной платы и наличие обязанности работодателя произвести соответствующие выплаты.
Константин Бахтин.
Заместитель генерального директора юридической компании «Гебель и партнеры».
Что делать, если задержали заработную плату.
1. Уточните причину задержки.
В первую очередь стоит обратиться к начальнику или в бухгалтерию, чтобы уточнить причину задержки зарплаты. Иногда она бывает связана с банковскими сбоями или техническими ошибками, которые удается быстро устранить.
2. Зафиксируйте факт задолженности.
Соберите документы, которые подтверждают размер долга. Это может быть трудовой договор, расчетные листы, выписки по банковскому счету, внутренние акты о порядке премирования, переписка с работодателем.
3. Обратитесь к работодателю.
Иногда компании добровольно признают нарушение и сразу выплачивают зарплату вместе с компенсацией за задержку. Юристы рекомендуют подавать требование о выплате долга в письменном виде.
Имеет смысл направить работодателю письменное требование о погашении задолженности и выплате компенсации за задержку. Во многих случаях этого уже достаточно для добровольного урегулирования спора. Практика показывает, что письменные документы и зафиксированная позиция работника имеют большее значение, чем устные переговоры и обещания работодателя выплатить деньги позднее. Если реакции нет, у работника появляются основания для обращения в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
Константин Бахтин.
Заместитель генерального директора юридической компании «Гебель и партнеры».
4. Обратитесь в Государственную инспекцию труда.
Государственная инспекция труда ― это территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструда). Ведомство занимается защитой трудовых прав работников, в том числе права на своевременную выплаты зарплаты.
В инспекцию можно обратиться лично, по почте или через электронные сервисы. На сайте ведомства есть форма для онлайн-подачи жалобы с просьбой провести проверку или предоставить консультацию. Заявление рассматривают в течение 30 дней.
Государственная инспекция труда не взыскивает с работодателя компенсацию принудительно, такими полномочиями обладает суд.
На сайте Госинспекции труда можно подать жалобу на задержку зарплаты.
(Фото: онлайнинспекция.рф).
5. Обратитесь в суд или прокуратуру.
Когда работодатель не погасил задолженность добровольно, сотрудник вправе обратиться в суд. Так можно взыскать несколько выплат: заработную плату, компенсацию за ее задержку и, при наличии оснований, компенсацию морального вреда.
Для работников трудовые споры являются льготной категорией дел: при судебной тяжбе их освобождают от уплаты государственной пошлины. Срок обращения в суд по требованиям о невыплате заработной платы и иных сумм ― один год со дня установленного срока выплаты.
Обращение в прокуратуру наиболее эффективно в случаях, когда невыплата носит длительный или массовый характер либо есть признаки умышленного нарушения закона работодателем. В подобных ситуациях могут применять не только трудовые, но также административные и уголовно-правовые механизмы воздействия.
Константин Бахтин.
Заместитель генерального директора юридической компании «Гебель и партнеры».
Частые вопросы.
Какие нужны документы, чтобы добиться компенсации?
Чтобы добиться компенсации за задержку заработной платы, понадобится трудовой договор или дополнительное соглашение к нему, где установили конкретный размер зарплаты. Также желательно иметь расчетные листы по выплате зарплаты. Если речь идет о задержке стимулирующих выплат ― например, премий ― суду или контролирующим органам понадобится локальный нормативный акт об оплате труда и премировании. Если у работника такого документа нет, его можно запросить у работодателя.
Татьяна Смирнова.
Практикующий юрист, эксперт по трудовому праву КЭДО от «Контур. Диадока».
Облагается ли компенсация за задержку заработной платы НДФЛ и страховыми взносами?
Компенсация за задержку зарплаты облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а также страховыми взносами. Эти отчисления работодатель удерживает самостоятельно, а работник получает на руки сумму за вычетом налога и взносов.
Как работнику защищать свои права, если часть зарплаты выплачивали официально, а часть — в конверте?
Если работник получал часть оклада неофициально, в суде ему сначала надо будет доказать факт существования «серой» части выплат и реальный размер заработной платы. В качестве подтверждения используют переписку с работодателем, ведомости на выдачу наличных, оффер с прописанной суммой, аудиозаписи. Если же никаких доказательств нет, кроме слов работника, дело будет значительно сложнее выиграть.
Если суд установит, что работник фактически получал сумму, отличную от указанной в трудовом договоре, он сможет взыскать невыплаченную часть зарплаты и компенсацию за задержку.
Также работник может обратиться в прокуратуру, государственную инспекцию труда и налоговые органы и сообщить о неполной выплате зарплаты. Такие сведения могут стать основанием для привлечения работодателя к административной ответственности.
Кроме того, контролирующие органы могут вынести предписание о необходимости изменить условия трудового договора и внести корректные данные о размере зарплаты. Налоговые органы, в свою очередь, могут доначислить НДФЛ и страховые взносы с неофициальной части зарплаты, а также штрафы за налоговые нарушения.
Татьяна Смирнова.
Практикующий юрист, эксперт по трудовому праву КЭДО от «Контур. Диадока».
Что будет, если работодатель не выплатит компенсацию за задержку заработной платы?
За задержку заработной платы и отказ выплачивать компенсацию работодатель может столкнуться сразу с административной и уголовной ответственностью.
Административные штрафы за задержку зарплаты обычно назначают Государственная инспекция труда или суд. Индивидуальным предпринимателям (ИП) грозит штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам ― от 10 до 20 тыс. руб., юридическим лицам ― от 30 до 50 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы будут выше [3].
Если работодатель долго и сознательно не платит сотрудникам из корысти или личной выгоды, ему грозит уголовная ответственность:
если компания больше трех месяцев выплачивает менее половины зарплаты ― руководителя организации или ИП могут приговорить к лишению свободы на срок до одного года;
если зарплату не перечисляют вообще в течение двух месяцев либо платят ниже МРОТ, срок может быть выше ― до трех лет;
если невыплата зарплаты повлекла тяжкие последствия (например, работник не смог оплатить необходимое лечение или купить жизненно важные лекарства), руководителя организации или ИП могут лишить свободы на срок до пяти лет [4].
Уголовные дела расследует Следственный комитет. Когда работодатель не перечисляет зарплату более двух месяцев, можно написать заявление через онлайн-приемную ведомства.
Работодатель, не выплативший предусмотренную законом компенсацию, может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.
(Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / FOTODOM).
Что происходит с задолженностью по зарплате и компенсацией при банкротстве или ликвидации компании?
Банкротство или ликвидация организации не освобождают ее от обязанности выплатить работникам заработную плату и компенсацию за ее задержку. Однако на деле даже наличие судебного решения не гарантирует, что сотрудники получат деньги. Это зависит от того, остались ли у компании достаточные активы, чтобы погасить задолженность.
Работник, как правило, имеет высокие шансы на успех в суде, если он вовремя фиксирует нарушения и располагает необходимыми доказательствами. Чем раньше он начинает защищать права, тем выше вероятность не только получить судебное решение, но и реально взыскать причитающиеся денежные средства.
Особенно важно не затягивать с обращением в контролирующие органы или суд, если у работодателя уже имеются признаки финансовых трудностей. Пока организация работает и обладает активами, шансы на фактическое взыскание обычно выше. Если же компания находится на стадии банкротства или ликвидации, право работника сохраняется, но фактическое получение денежных средств начинает зависеть от того, остались ли у работодателя средства на погашение долгов.
Константин Бахтин.
Заместитель генерального директора юридической компании «Гебель и партнеры».
В каких случаях сотрудник может приостановить работу из-за невыплаты зарплаты?
Если работодатель задерживает зарплату больше чем на 15 дней, работник может приостановить работу. Важно письменно уведомить об этом работодателя, иначе отсутствие человека могут расценить как прогул. Когда работодатель письменно сообщит, что готов перечислить задержанную зарплату, сотрудник должен выйти на работу на следующий рабочий день [5].
Отдельную осторожность следует проявлять в случаях невыплаты премии. Условия премирования зависят от документов работодателя и договоренностей с работником. Иногда премия не является гарантированной выплатой, поэтому ее невыплата не дает права приостановить работу, даже если работник считает иначе.
Если в такой ситуации человек не выйдет на работу, работодатель может расценить отсутствие на рабочем месте как прогул и уволить его. Поэтому спор о взыскании премии безопаснее решать через суд, не приостанавливая работу.
Татьяна Смирнова.
Практикующий юрист, эксперт по трудовому праву КЭДО от «Контур. Диадока».
При этом существует перечень работников, которым нельзя прерывать рабочий процесс из-за задержки зарплаты. В их числе военные, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, организаций газо-, водо- и электроснабжения, врачи скорой помощи [5].
Главное о компенсации за задержку заработной платы.
Компенсация за задержку заработной платы ― это сумма, которую работодатель должен начислить сотруднику в случае нарушения сроков выплаты должностного оклада.
Задержка зарплаты даже на один день считается нарушением и может стать поводом потребовать компенсацию.
Размер компенсации зависит от суммы задолженности, количества дней просрочки и актуальной ключевой ставки Банка России.
Закон устанавливает минимальный размер компенсации за задержку зарплаты, но работодатель может зафиксировать более высокую компенсацию в трудовом договоре или локальных актах.
Работодатель выплачивает компенсацию одновременно с долгом и обычно отражает ее сумму в расчетном листе.
Работник может подать жалобу в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или обратиться в суд для взыскания зарплаты и компенсации.
Если работодатель не перечислял зарплату более 15 дней, сотрудник может приостановить работу, письменно уведомив об этом начальство.
Уважительных причин для невыплаты заработной платы не существует. Банкротство и ликвидация организации также не отменяет факт задолженности.