Врач из Уфы рассказал, когда покупать арбузы и почему их нужно мыть

Арбузы — вкусное и полезное лакомство, богатое витаминами A и C, а также калием и магнием. Они отлично утоляют жажду и помогают улучшить пищеварение. Специалисты Роспотребнадзора Башкирии среди признаков спелой бахчевой культуры выделяют желтое пятно на боку, глухой звук при постукивании, сухой усик и плодоножку. Однако эта сладость может таить в себе опасность в виде нитратов, которые в организме превращаются в нитриты, вызывают кислородное голодание и нарушают работу внутренних органов. Как поделились с агентством «Башинформ» токсикологи ГКБ № 21 имени В. Г Сахаутдинова, с такими отравлением жители республики и столицы региона поступают крайне редко. А вот с бактериальными инфекциями — довольно часто.