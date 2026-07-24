Врач из Уфы рассказал, когда покупать арбузы и почему их нужно мыть

Арбузы — вкусное и полезное лакомство, богатое витаминами A и C, а также калием и магнием. Они отлично утоляют жажду и помогают улучшить пищеварение. Специалисты Роспотребнадзора Башкирии среди признаков спелой бахчевой культуры выделяют желтое пятно на боку, глухой звук при постукивании, сухой усик и плодоножку. Однако эта сладость может таить в себе опасность в виде нитратов, которые в организме превращаются в нитриты, вызывают кислородное голодание и нарушают работу внутренних органов. Как поделились с агентством «Башинформ» токсикологи ГКБ № 21 имени В. Г Сахаутдинова, с такими отравлением жители республики и столицы региона поступают крайне редко. А вот с бактериальными инфекциями — довольно часто.
В беседе с журналистом агентства врач-инфекционист и заведующая диагностическим отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Роза Гумерова отметила, что подобные бактериальные инфекции жители региона получают после серии ошибок.
«Сюда входят и покупки разрезанных половинок, неправильное мытье или его отсутствие, а также нарезка арбуза грязным ножом, — поделилась врач-инфекционист. — Покупать арбуз можно в любое время года, но самые безопасные культуры в нашей стране созревают к концу июля — в августе. Также не стоит приобретать арбуз у дорог и неизвестных продавцов. Главное правило — тщательно промыть продукт под проточной водой с хозяйственным мылом и нарезать только чистыми руками и инструментами. В противном случае вы рискуете получит бактериальную инфекцию, которую легко отличить от отравления. Она всегда сопровождается высокой температурой тела, рвотой, жидким стулом».
Арбуз идеально употреблять как перекус между основными приемами пищи (за 1 час до еды или через 2 часа после). Это помогает лучшему усвоению и предотвращает возможное брожение в желудке. Специалисты не рекомендуют есть арбуз перед сном из-за его сильного мочегонного эффекта, который может нарушить сон.
Оптимально употреблять 200−300 грамм за один раз, позволив себе до 1−1,5 кг в день. Арбуз содержит много воды и сахара. Переедание может вызвать дискомфорт в желудке и вздутие (из-за объема и клетчатки), частые позывы в туалет (мочегонный эффект). При заболеваниях почек (сопровождающихся нарушением выведения жидкости) и людям с сахарным диабетом необходима консультация врача или диетолога для определения безопасной порции и контроля уровня сахара в крови.