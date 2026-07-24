После слухов о землетрясении в Алматы рассказали о новых сейсмостанциях

«В последнее время в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-ресурсах распространялась информация о якобы ожидаемом сильном землетрясении в Казахстане. ТОО “Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований” МЧС РК опровергло эти сообщения. По данным специалистов, в Алматы не зафиксировано аномальных изменений сейсмического режима, которые могли бы свидетельствовать о приближении сильного землетрясения. В центре также напомнили, что современная наука не позволяет точно определить дату, время, место и силу будущих подземных толчков».Пресс-служба Управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Алматы.