Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Это уже десятое подряд снижение в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики.
«Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых. Экономика во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год», — следует из пресс-релиза регулятора.
Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем в ЦБ РФ отметили, что с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки.
В релизе регулятора сказано, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий:
«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5−14,6% годовых в 2026 году и 10,5−12,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0−7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — сообщили в ЦБ РФ.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 2026 года.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.