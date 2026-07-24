На Земле началась вторая с начала июля магнитная буря

Солнечный ветер — это заряженные частицы, протоны и электроны, которые отделяются от верхнего слоя атмосферы Солнца. Они устремляются к полюсам Земли под влиянием магнитного поля. Простыми словами, Северный и Южный полюсы Земли примагничивают частицы. Они ионизируют атмосферные газы, и в результате высвобождается энергия в виде света. В зависимости от того, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер, такой цвет приобретает сияние. Например, кислород светится красным и зеленым, азот — синим и фиолетовым. Сияние образуется чаще всего на высоте около 90−150 км.