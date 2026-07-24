На Земле началась вторая с начала июля магнитная буря

На Земле происходит вторая за месяц магнитная буря уровня G1. Первая в июля магнитная буря произошла 4 июля и относилась к категории G3, то есть была заметно сильнее, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
По словам специалистов, причина данной магнитной бури пока остается неизвестной. Событие не относится к разряду рекордных: магнитные бури по мощности делят на пять уровней, где G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — сильная буря, G5 — экстремальная. Согласно прогнозу, явление может продлиться до середины завтрашнего дня по московскому времени.
«Лето в целом не богато на геомагнитные события (за первые два месяца их произошло всего пять, включая сегодняшнюю), хотя в истории, конечно, бывали месяцы и спокойнее. Ждем активную осень», — пояснили специалисты.
При этом, несмотря на слабый уровень, данная магнитная буря может стать причиной полярных сияний на Земле.
22 июля на Земле произошла самая сильная солнечная вспышка с 7 июля. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. Мощность вспышки достигла класса M3.6 (средний). Специалисты подчеркнули, что основным фактором космической погоды является крупная корональная дыра. По словам экспертов, рост числа вспышек продолжится: в течение суток прогнозируются события максимального класса X.
Что такое северное сияние.
Северное сияние, или аврора (Aurora Borealis), — это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Первым природу возникновения этого явления раскрыл Михаил Ломоносов.
Полярное сияние происходит из-за столкновения магнитосферы Земли с солнечным ветром. Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце, когда выделяется целое облако заряженных частиц.
Солнечный ветер — это заряженные частицы, протоны и электроны, которые отделяются от верхнего слоя атмосферы Солнца. Они устремляются к полюсам Земли под влиянием магнитного поля. Простыми словами, Северный и Южный полюсы Земли примагничивают частицы. Они ионизируют атмосферные газы, и в результате высвобождается энергия в виде света. В зависимости от того, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер, такой цвет приобретает сияние. Например, кислород светится красным и зеленым, азот — синим и фиолетовым. Сияние образуется чаще всего на высоте около 90−150 км.
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