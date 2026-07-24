В Башкирии предложили принудительно лечить бездомных с алкогольной зависимостью

«В нашем ведении работает республиканский центр социальной адаптации “Переправа”. Ежегодно к ним поступают около 700 бездомных, за первое полугодие текущего года — 310. В центре помогают восстановить документы, дают одежду, питание, крышу над головой и предлагают трудоустройство. В итоге за год около 90 человек устраиваются на работу, остальные не хотят. В принципе и за помощью-то обращаются единицы, большинство предпочитают жить на улице, пьянствовать. Насильно мы забирать никого не можем, только по заявительному принципу. Поэтому важно вернуться, наверное, к опыту прошлых лет, когда граждан принудительно заставляли лечиться и трудоустраиваться, учитывая, что наличие бездомных на улице не только портит внешний облик городов, создает угрозу для окружающих, несет опасность для них самих же. Среди бездомных немало лиц трудоспособного возраста, и, соответственно, их рабочие руки нужны. Вакансий, как видите, у нас много, но люди не хотят работать», — заявил Азат Арсланов.