В Башкирии предложили принудительно лечить бездомных с алкогольной зависимостью

Принцип добровольности не работает
«В нашем ведении работает республиканский центр социальной адаптации “Переправа”. Ежегодно к ним поступают около 700 бездомных, за первое полугодие текущего года — 310. В центре помогают восстановить документы, дают одежду, питание, крышу над головой и предлагают трудоустройство. В итоге за год около 90 человек устраиваются на работу, остальные не хотят. В принципе и за помощью-то обращаются единицы, большинство предпочитают жить на улице, пьянствовать. Насильно мы забирать никого не можем, только по заявительному принципу. Поэтому важно вернуться, наверное, к опыту прошлых лет, когда граждан принудительно заставляли лечиться и трудоустраиваться, учитывая, что наличие бездомных на улице не только портит внешний облик городов, создает угрозу для окружающих, несет опасность для них самих же. Среди бездомных немало лиц трудоспособного возраста, и, соответственно, их рабочие руки нужны. Вакансий, как видите, у нас много, но люди не хотят работать», — заявил Азат Арсланов.
Чиновник также отметил, что большинство таких граждан имеют серьезную алкогольную или наркотическую зависимость, но часто отказываются от лечения.
Действительно, вакансий сегодня много, но не каждая подойдет людям, склонным к бродяжничеству, считает директор «Переправы» Азамат Зиннуров.
«Центр “Переправа” — единственная государственная организация в республике, системно занимающаяся проблемами бездомности. В 2025 году мы трудоустроили 95 человек — половина из них те, кто пришел повторно. То есть на самом деле работу нашли менее 50 бездомных. Не каждый работодатель готов взять такого на работу. Да и они из-за своих болячек и зависимостей мало где могут работать. В последние годы к тому же у бездомных заметно ухудшилось здоровье и они уже не могут выполнять тяжелый труд», — отметил Азамат Зиннуров.
По его словам, сегодня не хватает комплексного государственного подхода к проблеме бездомных людей. Почти всех их нужно лечить от зависимостей, но в штате «Переправы» даже нет врача.
«У нас сегодня действует принцип добровольности, но он не всегда эффективен. Нужно создать такие условия, чтобы эти люди поняли, что просто лежать на улице и пьянствовать нельзя», — подчеркивает спикер.
Азамат Зиннуров предложил объединить усилия организаций, осуществляющих лечение, реабилитацию, занятость и сопровождение до устойчивой ресоциализации. Построить модель, при которой человек перестает быть нагрузкой для государства, восстанавливает навыки самостоятельной жизни и возвращается в общество.
Ни прописки, ни госуслуг
С проблемой трудоустройства бездомных постоянно сталкиваются и службы занятости. По словам начальника отдела Республиканского центра занятости Лилии Акиловой, у этой категории граждан нет ни телефона, ни постоянной или временной регистрации, ни учетной записи в госуслугах.
«Как им найти работу, когда должно быть постоянное взаимодействие именно через портал “Госуслуги”? Мы бы могли создать им учетную запись, но зарегистрировать ее на один номер мобильного для нескольких человек нельзя. И, конечно, в большинстве случаев они просто не хотят работать», — поделилась спикер.
Кстати, в Башкортостане есть два центра, которые помогают вернуться к нормальной жизни людям, вышедшим из тюрьмы, — АНО «Центр пробации Республики Башкортостан» в Уфе и АНО Центр пробации «Ковчег» в Стерлитамаке. Эти центры предоставляют разные услуги: помогают восстановить документы, найти работу, дают юридическую, психологическую и социальную помощь, а также временное жилье. Однако, по словам врио замначальника УФСИН РФ по РБ Евгения Иванова, люди часто видят в этих центрах только место, где можно переночевать, и не понимают, что могут получить здесь больше помощи. Есть и другие проблемы — финансового характера.
«В Уфимском центре сейчас не хватает сотрудников, работают только директор и юрист. В Стерлитамаке центр тоже испытывает финансовые трудности. При этом директорам центров ставят задачи, но не дают достаточно денег и поддержки для их выполнения. Большинство людей, которые обращаются в эти центры, провели много времени в тюрьме и имеют проблемы с психикой: они не умеют контролировать свои эмоции, часто ведут себя агрессивно, могут быть зависимы от алкоголя. После выхода на свободу им нужна серьезная помощь, чтобы научиться жить в обществе», — отметил Евгений Иванов.
Надо отметить, что среди нуждающихся в социальной реабилитации имеются и участники СВО, которые ранее находились в местах заключения.
Как отметила социальный координатор сектора по трудоустройству филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РБ Эльмира Егорова, проблема с трудоустройством ветеранов с погашенной судимостью остается острой.
«Службы безопасности многих предприятий все равно отказывают таким соискателям. Выходом для этой категории становится открытие собственного дела. С 1 января 2026 года расширен механизм социального контракта для ветеранов СВО — теперь его можно заключать без учета среднедушевого дохода семьи. Это решение уже доказало свою востребованность: около 200 ветеранов получили рекомендации на заключение социального контракта. Наиболее популярные направления — сельское хозяйство, производство стройматериалов, строительство, авторемонт, розничная торговля, а также сфера красоты и здоровья», — поделилась Эльмира Егорова.
Создать условия
В Уфе есть пример, когда не государство, а церковь предлагает помощь бездомным — это всем известный приют при Крестовоздвиженском храме. Настоятель храма отец Роман говорит, что главное условие возвращения бездомных к нормальной жизни — это погружение в социум.
«Они у нас общаются с прихожанами, священниками, со мной. Ходят на экскурсии по городу, в театры, филармонию, ездят по святым местам, обязательно работают при храме: кто сторожит, кто еду готовит, кто иконы пишет и так далее. Не все ведь сразу оказались на улице, у нас есть педагог с 56-летним стажем, есть полковник-криминалист, в общем, с хорошим прошлым люди. Мы ставим главное условие — не пить. И, конечно, у нас никто не пьет. Все это помогает вернуться в нормальную жизнь», — говорит отец Роман.
К сожалению, таких примеров не так уж и много. Как решать проблему? Участники «круглого стола» решили составить резолюцию, этакую «дорожную карту», как действовать в том числе с помощью законодательных инициатив.
Мнение
Энже Ахмадуллина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан:
«Сегодня мы видим живой запрос на решение этой острой социальной задачи. Нельзя делить граждан на удобных и неудобных — государство, НКО и церковь должны действовать как единый механизм. Важно не просто дать человеку ночлег, а вернуть ему возможность трудиться, быть востребованным и чувствовать себя частью общества. Общественная палата будет держать эту тему на контроле и готовить конкретные рекомендации для органов власти».