Новым оборудованием оснастят более 620 школ Самарской области

Свыше 620 школ Самарской области получат новое учебное оборудование, сообщили в министерстве образования региона. Модернизация учебных учреждений осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».
В частности, материально-техническую базу обновляют в кабинетах физики. Для учащихся 7−11-х классов закупают лабораторное оборудование, цифровые датчики и измерительные системы, а еще демонстрационные приборы для проведения опытов и различные расходные материалы. В кабинеты для занятий музыкой закупают акустические фортепиано, компьютерную технику для оснащения рабочего места учителя, портреты отечественных композиторов, набор шумовых инструментов и другое. А в классы изобразительного искусства намерены установить регулируемые мольберты, системы хранения материалов, оборудование для работы с различными художественными техниками.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.