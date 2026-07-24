Один человек пострадал на пожаре в сормовской многоэтажке 24 июля

Спасатели эвакуировали 10 человек из горящего многоквартирного дома в Сормовском районе регионального центра 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Очаг возгорания располагался на седьмом этаже здания. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели густой дым, идущий из окна — горела комната в одной из квартир.
С пламенем боролись 24 сотрудника чрезвычайного ведомства. Они задействовали шесть единиц техники.
К счастью, ЧП обошлось без погибших. Пострадал один человек — его также эвакуировали из зоны задымления.
По предварительным данным, к пожару могло привести нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Ранее мы рассказывали о задержании предполагаемого поджигателя дома в Нижнем Новгороде. На пожаре в Канавинском районе погибла женщина.