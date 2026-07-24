Музыка, гастрономия и огуречные забавы: Праздник Огурца в Суздале впервые пройдет в двухдневном формате

Для юных посетителей и семей с детьми будет работать отдельная интерактивная зона. Проект «Мульти-Россия» познакомит ребят с Владимирской областью через викторины и встречи с Медведем-краеведом. Кроме того, гостей ждет квест с призами от Аси и Васи, а также фотосессии и игры с любимым персонажем «Смешариков» — медведем Копатычем.