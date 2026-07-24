Музыка, гастрономия и огуречные забавы: Праздник Огурца в Суздале впервые пройдет в двухдневном формате

Традиционный фестиваль, ежегодно собирающий тысячи туристов со всей страны, вновь соединит русский колорит с современными трендами. Посетителей ждут десятки активностей: от традиционных огуречных забав и мастер-классов по засолке до выступлений фолк-исполнителей и диджей-сетов. Гости смогут попробовать авторские блюда с главным героем праздника, прогуляться по ярмарке ремесленников и прокатиться на старинных аттракционах.
Организаторы подготовили обновленную программу «огуречных состязаний». Желающие смогут проверить интуицию в конкурсе «Огуречный безмен», угадывая вес ведра с соленьями, посоревноваться в ловкости в «Огуречном жонглере» и станцевать в «Малосольных танцах». В этом году к полюбившимся конкурсам добавились новые форматы — «Огуречный тир», «Огуречное настроение» и интеллектуальный «Огуречный квиз».
Музыкальная программа фестиваля обещает стать одним из главных хитов. 1 августа на сцене выступят «Полынь Folk», MATANYA, «Репа», Slaveta и Sumorota, а специальным гостем станет Влада Miravi. Вечер завершится фолк-диджей-сетом Beat/овка. Второй день, 2 августа, порадует поклонников этно-музыки выступлениями Clever, «КоленкорЪ», Руна Проджект и объединения «Притоп Тритона». Хедлайнером дня станет GUMA.
Для юных посетителей и семей с детьми будет работать отдельная интерактивная зона. Проект «Мульти-Россия» познакомит ребят с Владимирской областью через викторины и встречи с Медведем-краеведом. Кроме того, гостей ждет квест с призами от Аси и Васи, а также фотосессии и игры с любимым персонажем «Смешариков» — медведем Копатычем.
Гастрономическая составляющая фестиваля в этом году вышла на новый уровень. На территории развернутся ряды с блюдами русской кухни и локальными продуктами. Впервые шеф-повар проведет мастер-классы по приготовлению битых огурцов, а гости смогут оценить восточные интерпретации знаменитого овоща от китайской закусочной из Санкт-Петербурга. Вместе с «Засолочной избой» посетители смогут глубже изучить кулинарные традиции Владимирской земли.
Особым сюрпризом для гостей станет культурная программа за пределами основной площадки. Вечером 1 августа в Музейном комплексе «Кремль» пройдет премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». Вдохновением для создателей послужила «Азбука в картинках» Александра Бенуа. Сюжеты сказок и легенд будут проецироваться на белокаменные стены Архиерейских палат
На протяжении двух дней будут открыты специальные пространства от Генерального партнера — Т-Банка и партнеров: сервиса доставки «Купер», напитков Laimon Fresh, Splat.
Ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке.