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Каждый закон является ответом на запрос граждан России, заявила Матвиенко

Матвиенко: каждый закон является ответом на запрос граждан и регионов России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Каждый одобренный сенаторами закон является ответом на запрос граждан и регионов России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Каждый из них (законов — ред.) — это ответ на запрос наших регионов и наших граждан», — сказала она, закрывая весеннюю сессию Совфеда.

Председатель СФ отметила, что за весеннюю сессию верхняя палата российского парламента рассмотрела более 30 законов. Кроме того, добавила она, сенаторы приняли участие во внесении более 130 законопроектов.

«За каждым из этих законов кропотливая работа в контакте с администрацией президента, правительством, субъектами Федерации, экспертным сообществом», — констатировала политик.

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