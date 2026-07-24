Сплавы в Красноярске и окрестностях в 2026 году: цены, места, советы

Енисей, его протоки и таёжные притоки перестали быть просто декорацией. Они стали сценой, на которой каждый сезон разворачивается новый акт модного, доступного и всё ещё опасного отдыха.
Сапборды, пакрафты, байдарки и каяки стремительно осваивают акватории. Разбирались, почему стал популярен водный туризм, где отдохнуть на воде в Красноярске и окрестностях, не получив травмы.
Сплавы и сапы.
Но вместе с ростом популярности приходят и новые вызовы: перегруженная река Мана, соседство с моторными лодками и отсутствие чётких правил движения на реках.
О том, куда движется водный туризм края, какие ошибки стоят жизни и почему даже на спокойной воде нельзя забывать про спасательный жилет, krsk.aif.ru рассказала эксперт по водному туризму Светлана Трофимова, человек, который не понаслышке знает все течения этого стихийного, но невероятно красивого движения.
Ещё несколько лет назад сплав по Мане ассоциировался исключительно с длинными походами на плотах. Их основой нередко были надувные шины от грузовиков. Теперь же маршруты, на которые раньше уходила неделя, проходят на сапах за несколько дней, а то и в течение одного. Фестивали водного туризма, майское самодеятельное сборище «Сухая Мана» для фанатов этих диких мест — всё это подталкивает жителей попробовать новый вид отдыха.
Эксперт констатирует: «Мана перегружена сапбордистами, коммерческими сплавами и самостоятельными группами, поэтому требует регулирования на законодательном уровне. Но пока до этого не дошло».
Где кататься на сапах, плотах в Красноярске и окрестностях: лучшие водные локации.
На сапбордах: Новичкам лучше всего начинать на Абаканской протоке в Красноярске (район острова Отдыха и Ярыгинской набережной) — здесь почти нет течения. Опытным райдерам понравятся живописные маршруты по Енисею (от Дивногорска или Овсянки до Красноярска), спокойная гладь Красноярского водохранилища и таежные пейзажи реки Маны. На плотах (классические сплавы): Главная артерия для массового отдыха на выходные — река Мана. Основные маршруты для больших двухэтажных плотов традиционно пролегают от поселка Унгут до Берети или от Берети до Усть-Маны. На пакрафтах: Легкие одноместные лодки — хит для комбо-туров (пеший поход + вода). Самый популярный маршрут — Манская петля. Туристы сначала поднимаются на знаменитую видовку, а затем спускаются к воде и несколько часов плывут по Мане. Также популярны сплавы по извилистой Базаихе и спокойным протокам Енисея.
Цена вопроса.
В разгар сибирского лета прайс на водные активности выглядит следующим образом:
Сапборды: Короткая прогулка на Абаканской протоке (аренда доски, жилет и инструктаж) обойдется в среднем в 1,5−1,8 тыс. рублей. Ночные сапы обойдутся в 3 тыс. рублей. Взять сап на сутки на базах Маны стоит 2−2,5 тыс. рублей. Двухдневный сплав по Бирюсинскому заливу будет стоить 12 тыс. рублей. Пакрафты: Самостоятельная аренда лодки-пакрафта на сутки стоит от 800 рублей до 1,2 тыс. рублей. Двухчасовой сплав по Енисею обойдется в 2 тыс. рублей на человека. Сплавы на плотах («всё включено»): Классическое путешествие по Мане на 3 дня и 2 ночи с походной баней, дискотекой и трехразовым питанием стоит 12−14 тыс. рублей. Однодневный тур можно приобрести за 10 тыс. рублей.
От плотов к электрофойлам.
Рост интереса к водному туризму с самыми современными плавсредствами в крае не случаен. По словам Светланы Трофимовой, главных причин три.
Первая — доступность снаряжения. Сапборд, ещё недавно бывший диковинкой, теперь как велосипед: в каждой семье по сапу. Цены стартуют от десятка тысяч рублей, а научиться стоять на доске может практически любой человек без специальной подготовки.
Вторая причина — мода, подогретая соцсетями: яркие кадры с воды провоцируют желание повторить.
Третья — появление нишевых комьюнити. Пакрафтеры, байдарочники, каякеры теперь существуют не только в рамках больших турклубов, а собираются в мини-группы по интересам, обмениваются опытом и инвентарём.
«Попробовав один инвентарь, хочется другой, третий… Они появляются на рынке, и ты пробуешь», — объясняет эксперт.
Расширение палитры заметно и в технике с моторами: кроме привычных гидроциклов и лодок на реках всё чаще встречаются электрофойлы — доски с мотором, парящие над водой. Человек стоит вертикально, а внизу моторчик и перо поднимают его над поверхностью. Такое зрелище уже не вызывает удивления, а лишь подчёркивает, насколько далеко шагнул водный туризм от традиционного байдарочного похода.
Правила пишутся кровью.
Увы, стремительный рост популярности не всегда сопровождается ростом культуры безопасности. Основная ошибка, по мнению Светланы Трофимовой, это выход на воду в одиночку.
«Ни в коем случае нельзя одному, и даже вдвоём не стоит. Лучше компанией из трёх-четырёх человек и более», — рекомендует она.
Второй критический момент — пренебрежение спасательным жилетом, причём настоящим, с толстым блоком плавучести по ГОСТу, который удержит на поверхности даже человека, не умеющего плавать. Тонкий неопреновый жилет — это страховочный, а не спасательный, на спокойной воде он лишь создаёт иллюзию защиты.
«Сап — это не матрасик на побережье спокойного озера», — напоминает эксперт. Даже на тихом участке реки могут встретиться завихрения, закручивающие инвентарь в сторону, и при малом опыте это вызывает панику.
На отдалённых реках добавляется ещё один риск — встреча с медведем на берегу, поэтому сигнальные средства (гуделки, фальшфейеры) обязательны.
Отдельная проблема — соседство с моторным транспортом. В прошлом году на Мане произошла трагедия: моторная лодка винтом насмерть ударила сапбордистку. Смешение гидроциклов, аэролодок и спортивного инвентаря на одной реке без регулирования рано или поздно приводит к беде. Если на воде лежишь на доске, а идёт моторка, нужно немедленно встать на колени или на ноги, чтобы тебя заметили — это элементарное правило.
Без бакенов.
Регулирование движения на реках края остаётся слабым местом. На Мане, например, нет бакенов и вообще какого-либо разделения потоков. Для сравнения: в Санкт-Петербурге сапбордистам разрешено находиться на воде только с четырёх до восьми утра, с началом движения моторных лодок доступ для сапов закрыт.
Судовой ход, очерчивающий путь для больших и маломерных судов, на Мане отсутствует, и каждый движется где хочет. Гидроциклы выписывают кренделя между сапбордистами, кто-то рассекает на гидрофойлах. Даже на уровне здравого смысла в головах туристов не закреплено простое правило: не пересекать курс судна по диагонали и не вставать на борт или нос доски, чтобы не перевернуться.
Всё это превращает стихийный водный трафик в зону повышенной опасности, которая требует скорейшего реагирования со стороны властей.
Сейчас около сотни турфирм и сообществ в Красноярске предлагают проехаться на надувных сап-досках.
Речной бум.
Несмотря на проблемы, потенциал края как водного региона колоссален. Светлана Трофимова признаётся, что ещё год назад думала, будто сапборды достигли пика популярности, но ошибалась: «Мы только выходим на плато насыщенности рынка».
Спрос на лёгкий и доступный всем возрастам спортинвентарь продолжит расти, особенно на сапы, которые хороши и на стоячей воде, и на течении, позволяя купаться и выходить на берега. Каяки и байдарки интереснее там, где есть течение, как и совсем лёгкие пакрафты.
Маломерные суда тоже будут развиваться, хотя подорожание топлива вносит неопределённость. Уже сейчас жители края замахиваются на маршруты, которые раньше считались экстремальными: например, готовится сплав от Красноярска до Енисейска — 340−350 км по извилистому руслу, что с учётом изгибов даст ещё плюс 20−30 км дистанции.
Всё чаще осваиваются реки юга края, ближе к Хакасии. Эксперт и сама прошла путь от робкого стояния на водной доске на Абаканской протоке до того, чтобы проехать 350 км до посёлка Кошурниково и оттуда сплавляться по таёжным рекам. Это, по её словам, уже считается обыденностью.
«Аппетит приходит во время еды: чем больше занимаешься, тем больше хочется», — улыбается она. Так что край стоит на пороге нового водного бума. И если вовремя ввести разумные правила, он превратится в главную водную рекреацию. Очень доступную для туристов Сибири и открытую для каждого, кто готов надеть жилет и взять в руки весло. Напомним, ранее эксперт сказал, как путешествовать на велосипеде.