Сплавы в Красноярске и окрестностях в 2026 году: цены, места, советы

На сапбордах: Новичкам лучше всего начинать на Абаканской протоке в Красноярске (район острова Отдыха и Ярыгинской набережной) — здесь почти нет течения. Опытным райдерам понравятся живописные маршруты по Енисею (от Дивногорска или Овсянки до Красноярска), спокойная гладь Красноярского водохранилища и таежные пейзажи реки Маны. На плотах (классические сплавы): Главная артерия для массового отдыха на выходные — река Мана. Основные маршруты для больших двухэтажных плотов традиционно пролегают от поселка Унгут до Берети или от Берети до Усть-Маны. На пакрафтах: Легкие одноместные лодки — хит для комбо-туров (пеший поход + вода). Самый популярный маршрут — Манская петля. Туристы сначала поднимаются на знаменитую видовку, а затем спускаются к воде и несколько часов плывут по Мане. Также популярны сплавы по извилистой Базаихе и спокойным протокам Енисея.