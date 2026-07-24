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Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным погибших в Кирове

Утром 24 июля на Кировскую область была совершена ракетная атака.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Кировской области в связи с ракетной атакой на предприятие в Кирове.

Удар пришёлся на объект утром 24 июля. Глава Кировской области Александр Соколов сообщил, что в результате прилёта ракеты погибли 6 человек, ещё 26 пострадали.

«Соболезную родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами», — написал Дмитрий Махонин в личном канале в «Максе».

Александр Соколов уточнил, что пострадавшим оказывают помощь, на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем. В регионе запрещена публикация фото и видео с места событий.