Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным погибших в Кирове

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Кировской области в связи с ракетной атакой на предприятие в Кирове.
Удар пришёлся на объект утром 24 июля. Глава Кировской области Александр Соколов сообщил, что в результате прилёта ракеты погибли 6 человек, ещё 26 пострадали.
«Соболезную родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами», — написал Дмитрий Махонин в личном канале в «Максе».
Александр Соколов уточнил, что пострадавшим оказывают помощь, на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем. В регионе запрещена публикация фото и видео с места событий.