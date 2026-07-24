Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канонеров: о калининградском трамвае: «Одним уголовным делом ситуацию не исправить»

По словам руководителя СУ СК по Калининградской области, экспертизой по «трамвайному делу» занимаются эксперты из другого региона.

Экспертизой по «трамвайному уголовному делу», заведенному Следкомом, занимаются эксперты из другого региона, а областным и городским властям необходимо принимать решения по изменению транспортной схемы города с привлечением экспертного сообщества. Об этом 23 июля заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград».

«Я очень в этот вопрос погружен и знаю, что для каждого калининградца это очень чувствительная тема, — пояснил Канонеров. — Очень общество реагирует, есть запрос на это. Мы посчитали необходимым уголовно-правовыми методами вмешаться в эту ситуацию, чтобы попытаться в этом вопросе разобраться. Сейчас в эту проблему погружена и глава администрации города, и губернатор. Насколько я знаю, есть даже какая-то федеральная программа, федеральные деньги направлены на поддержание и восстановление трамвайных путей и трамвайных маршрутов. Одним лишь уголовным делом, к сожалению, ситуацию не исправить. Но я надеюсь, что с помощью системного и комплексного подхода ситуация будет разрешена именно во благо жителей нашего областного центра».

Сказав о трамвае, Канонеров предложил обратить внимание на опыт Москвы и других «наших передовых мегаполисов» по внедрению электробусов. Он также отметил, что троллейбусы сегодня.

«В Москве, я знаю точно, уже нет троллейбусной сети, например. По всем троллейбусным маршрутам, кроме одного самого первого, который был в Москве открыт, уже ходят электробусы. Это более экологично, это дешевле, пространство для манёвра есть большее. Если троллейбус или трамвай встанет, объехать его невозможно. Для электробуса это не проблема», — заметил Канонеров.

Руководитель регионального следственного управления добавил, что властям необходимо взвесить свои решения по изменению транспортной схемы Калининграда перед их принятием.

«Я не говорю, что нам тоже нужно какую-то одну линию оставить. Просто нужно подумать и взвесить. Здесь действительно нужен комплексный подход экспертов и специалистов. В настоящее время по уголовному делу назначена экспертиза. Проводят её эксперты из другого региона, они анализируют вообще всю транспортную артерию, которая есть у нас в областном центре, всю транспортную составляющую. И их мнение будет немаловажно. Мы будем это уже обсуждать с руководством города и с руководством региона, как сделать так, чтобы все было удобно для калининградцев», — заключил Канонеров.

Напомним, что ранее горвласти сообщали, что до 2035 года намерены развивать трамвайное движение в два этапа. При этом во второй этап входит не возвращение трамвая на улицу Киевскую, а демонтаж трамвайных путей на ней, а также на улицах Тельмана, Суворова и на проспекте Победы. В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил, что Прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей из-за разрушения трамвайной инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше