Канонеров: о калининградском трамвае: «Одним уголовным делом ситуацию не исправить»

«Я очень в этот вопрос погружен и знаю, что для каждого калининградца это очень чувствительная тема, — пояснил Канонеров. — Очень общество реагирует, есть запрос на это. Мы посчитали необходимым уголовно-правовыми методами вмешаться в эту ситуацию, чтобы попытаться в этом вопросе разобраться. Сейчас в эту проблему погружена и глава администрации города, и губернатор. Насколько я знаю, есть даже какая-то федеральная программа, федеральные деньги направлены на поддержание и восстановление трамвайных путей и трамвайных маршрутов. Одним лишь уголовным делом, к сожалению, ситуацию не исправить. Но я надеюсь, что с помощью системного и комплексного подхода ситуация будет разрешена именно во благо жителей нашего областного центра».