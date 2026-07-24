Жителей Волгоградской области предупредили о приближающейся жаре

ВОЛГОГРАД, 24 июл — РИА Новости. Жара до +42 градусов ожидается в Волгоградской области в выходные, сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Сильная жара +40… +42 градусов ожидается на территории Волгоградской области в период с 13.00 до конца суток 25-го и сутки 26 июля», — говорится в сообщении РСЧС в канале на платформе «Макс».
Отмечается, что в пятницу в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.