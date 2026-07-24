Первые 20 новых газовых автобусов выехали в Красноярск из Москвы (видео)

Сейчас в Красноярске уже работают 205 газомоторных автобусов. Впервые такие машины вышли на городские маршруты в прошлом году при поддержке губернатора Михаила Котюкова. Обновление общественного транспорта проходит в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.