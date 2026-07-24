Первые 20 новых газовых автобусов выехали в Красноярск из Москвы (видео)

Первые 20 газомоторных автобусов ЛиАЗ выехали в Красноярск с автозавода в Московской области. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
За рулем новых машин находятся водители муниципальных красноярских автопредприятий. Ожидается, что автобусы прибудут в город в середине следующей недели. Всего в новой партии для Красноярска будет 100 газомоторных автобусов. Их поставляет Государственная транспортная лизинговая компания.
По словам Сергея Верещагина, это первые газовые автобусы марки ЛиАЗ в городе. Новой техникой полностью заменят парк автотранспортного предприятия № 5.
Сейчас в Красноярске уже работают 205 газомоторных автобусов. Впервые такие машины вышли на городские маршруты в прошлом году при поддержке губернатора Михаила Котюкова. Обновление общественного транспорта проходит в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.