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Образцы почвы места гибели пчел в Красноярском крае проверят в лаборатории

Сотрудники Россельхознадзора осмотрели все участки массовой гибели пчел.

Источник: Комсомольская правда

Образцы почвы с мест массовой гибели пчел в Большемуртинско-Сухобузимском округе будут проверены на содержание ядовитых для насекомых химикатов. Специалисты регионального управления Россельхознадзора обследовали все 11 земельных участков, прилегающих к местам размещения пасек в селе Межово.

На участках отобраны образцы почвы, а также зеленой массы растений — посевов рапса, пшеницы и гороха. Их передали в Омск, аккредитованную лабораторию, подведомственную Россельхознадзору.

Также направлены запросы трем хозяйствам, на которых пожаловались пчеловоды, что именно они с 1 по 11 июля применяли пестициды от вредных насекомых на своих полях. Проверяется, внесена ли была информация о предстоящей обработке в систему «Сатурн», одним из разделов которой является «Портал пчеловода».

Результаты лабораторных исследований покажут истинную причину гибели миллионов пчел.