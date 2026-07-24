Образцы почвы места гибели пчел в Красноярском крае проверят в лаборатории

Также направлены запросы трем хозяйствам, на которых пожаловались пчеловоды, что именно они с 1 по 11 июля применяли пестициды от вредных насекомых на своих полях. Проверяется, внесена ли была информация о предстоящей обработке в систему «Сатурн», одним из разделов которой является «Портал пчеловода».