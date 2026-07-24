Образцы почвы места гибели пчел в Красноярском крае проверят в лаборатории

Образцы почвы с мест массовой гибели пчел в Большемуртинско-Сухобузимском округе будут проверены на содержание ядовитых для насекомых химикатов. Специалисты регионального управления Россельхознадзора обследовали все 11 земельных участков, прилегающих к местам размещения пасек в селе Межово.
На участках отобраны образцы почвы, а также зеленой массы растений — посевов рапса, пшеницы и гороха. Их передали в Омск, аккредитованную лабораторию, подведомственную Россельхознадзору.
Также направлены запросы трем хозяйствам, на которых пожаловались пчеловоды, что именно они с 1 по 11 июля применяли пестициды от вредных насекомых на своих полях. Проверяется, внесена ли была информация о предстоящей обработке в систему «Сатурн», одним из разделов которой является «Портал пчеловода».
Результаты лабораторных исследований покажут истинную причину гибели миллионов пчел.