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В Волгограде губернатор вручил награды отличившимся следователям

В Волгограде следователи отмечают профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда

В следственном управлении по Волгоградской области в пятницу, 24 июля, прошло расширенное заседание коллегии, на которое позвали главу региона, мэра города, спикера облдумы, митрополита. Работников и ветеранов ведомства поздравили с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Губернатор Андрей Бочаров вручил награды отличившимся следователям управления.

Губернатор рассказал о конструктивной совместной работе и об общих задачах. Одна из которых — поддержка участников СВО и членов их семей, их правовая защита. Бочаров пожелал сотрудникам ведомства профессиональных успехов и здоровья.