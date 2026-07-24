Утвержден архитектурный облик нового спорткомплекса в Мотовилихе

В состав объекта войдут ледовая арена, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса, а также административно-бытовые и медицинские помещения. На прилегающей территории возведут большой стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром с беговыми дорожками, секторы для прыжков и толкания ядра, а также два открытых теннисных корта.