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Утвержден архитектурный облик нового спорткомплекса в Мотовилихе

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурно-градостроительный облик многофункционального комплекса «Территория спорта». Объект расположится рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурно-градостроительный облик многофункционального комплекса «Территория спорта». Объект расположится рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В состав объекта войдут ледовая арена, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса, а также административно-бытовые и медицинские помещения. На прилегающей территории возведут большой стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром с беговыми дорожками, секторы для прыжков и толкания ядра, а также два открытых теннисных корта.

Визуальный стиль объекта выдержан в общей цветовой гамме окружающей застройки. Главный фасад будет оформлять витражное остекление. Также планируется установка архитектурно-художественной подсветки.