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Новый дизайн карт «Подорожник» посвятят 330-летию Военно-Морского Флота России

Запуск обновленной серии наметили на 26 июля.

Источник: Петербургский метрополитен

В преддверии знаменательной даты — 330-летия Военно-Морского Флота России — Петербург порадует своих жителей и гостей новым дизайном транспортных карт «Подорожник». Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы.

— С этого дня на всех станциях метро новые карты «Подорожник» будут доступны для приобретения. Их дизайн разработан с учетом важности и значимости праздника. Количество выпущенных карт ограничено, — уточнили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новый дизайн карт «Подорожник» посвятят 320-летию Адмиралтейства. Лимитированный тираж поступил в продажу 10 мая. Выпуск открывал целую серию тематических карт, приуроченных к важным датам в истории судоходства Северо-Запада. До конца июля планировалось выпустить еще четыре лимитированных тиража.