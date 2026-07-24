Перейти на газ или купить электромобиль: эксперт дал совет калининградцам, ищущим решение в топливный кризис

После перебоев с бензином многие калининградцы всерьёз задумались о переходе на альтернативные виды топлива. Одни присматриваются к электромобилям, другие — к установке газобаллонного оборудования. Насколько это оправдано, в пятницу, 24 июля, в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказал экс-министр промышленности Калининградской области, вице-президент автомобильного холдинга Дмитрий Чемакин.
Решения должны быть взвешенными.
По словам эксперта, принимать решение только из-за опасений остаться без бензина не стоит.
«Не надо устанавливать из страха опоздать. Если это системное решение — идите спокойно по нему», — посоветовал Чемакин.
Как отметил гость программы, сегодня использование альтернативных источников энергии уже не экзотика, а один из способов диверсифицировать возможности заправки автомобиля. Современное газобаллонное оборудование четвёртого поколения лишено большинства недостатков, которыми до сих пор пугают в интернете.
Кому выгодно.
Эксперт рекомендует задуматься о переводе автомобиля на газ владельцам бензиновых машин возрастом до 15 лет, которые ежегодно проезжают около 20 тысяч километров и больше. В противном случае экономический эффект будет значительно слабее.
«Если вы проезжаете менее 20 тысяч километров в год, это, скорее всего, не инвестиция в финансы, а инвестиция в альтернативу», — подчеркнул эксперт.
Для автомобилей с дизельными двигателями установка ГБО возможна технически, но слишком сложна и редко оправдана.
Газ или электромобиль?
По словам Дмитрия Чемакина, установка оборудования под пропан обходится примерно в 60 тысяч рублей, а под метан — около 120 тысяч. При пробеге более 20 тысяч километров в год вложения обычно окупаются за один-два года.
«Даже 120 тысяч рублей — это не те три миллиона, которые необходимо вложить в приобретение электрического автомобиля», — сказал он.
Если задача — снизить зависимость от бензина без покупки новой машины, газ выглядит наиболее доступным вариантом. Если же автомобилист готов полностью менять транспорт, тогда стоит рассматривать гибрид или электромобиль. Чемакин рассказал, что он сам уже несколько лет использует оба варианта.
Правда ли, что машина теряет мощность?
Полностью избежать изменений нельзя, признаёт эксперт. На пропане снижение мощности может составлять до 5%, на метане — от 10 до 15%. Однако многое зависит не столько от самого оборудования, сколько от качества его установки и настройки.
По словам Чемакина, времена, когда ГБО массово ставили «в гаражах», давно прошли: «Сегодня это уже сложное техническое оборудование. Идти надо в специализированную компанию, которая обеспечит максимально комфортное использование».
Каков порядок установки?
Потребуется предварительное согласование изменений в Госавтоинспекции, установка оборудования в специализированной организации, проверка в лаборатории, техосмотр и повторное обращение в ГАИ для внесения изменений в регистрационные документы. По оценке эксперта, вся процедура обычно занимает около месяца.
Что будет, если установить ГБО без оформления?
Штраф за эксплуатацию незарегистрированного оборудования относительно небольшой. Однако куда серьёзнее последствия повторного нарушения.
По словам Чемакина, инспектор вправе выдать предписание зарегистрировать оборудование либо демонтировать его. Игнорирование такого требования может повлечь уже более серьёзную административную ответственность.
Эксперт подчёркивает: главная причина соблюдать правила вовсе не штрафы: «Всё-таки, например, давление газа на пропане — до 12 атмосфер, на метане — до 200 атмосфер. Неправильная установка и неповерка герметичности и периодическая поверка того же самого баллона — это прежде всего вопрос личной безопасности. С этим баловаться не надо».
В России всплеск интереса к электромобилям из-за топливного кризиса будет краткосрочным, зато к гибридам останется и после ажиотажа с бензином, считает автоэксперт Евгений Липовицкий.