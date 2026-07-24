Синоптики рассказали, испортит ли дождь выходные жителям Воронежа и области

По области в тёмное время суток повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни. Столбики термометров при этом покажут от +12° до +17°. Днём будет от +21° до +26°. В отдельных районах воздух прогреется до +29°. В светлое время суток местами ожидаются кратковременные осадки. Также прогремят грозы.