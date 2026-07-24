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Синоптики рассказали, испортит ли дождь выходные жителям Воронежа и области

В последние нерабочие дни июля в регионе сохранится прохладная погода.

Источник: АиФ Воронеж

Прохладная и дождливая погода сохранится в Воронежской области в последние выходные июля. Это следует из актуального метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.

В субботу, 25 июля, ожидается переменная облачность. В столице Черноземья ночью пройдёт небольшой дождь. В это время температура воздуха составит +14°… +16°. Днём будет +23°… +25°.

В районах области в тёмное время суток также ожидаются осадки. Небольшие дожди пройдут местами. Кроме того, возможен туман. Ночью столбики термометров покажут от +11° до +16°, днём — от +23° до +28°.

В воскресенье, 26 июля, будет облачно с прояснениями. В тёмное время суток в Воронеже ожидается ливень, а в светлое — кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +14°… +16°. В дневные часы он прогреется до +21°… +23°.

По области в тёмное время суток повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни. Столбики термометров при этом покажут от +12° до +17°. Днём будет от +21° до +26°. В отдельных районах воздух прогреется до +29°. В светлое время суток местами ожидаются кратковременные осадки. Также прогремят грозы.

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