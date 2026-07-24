Более 6,5 тысячи абитуриентов подали заявление на зачисление в кластеры федпроекта «Профессионалитет» в Нижегородской области

«В этом году для абитуриентов в нижегородских колледжах и техникумах предусмотрено почти 18 тысяч бюджетных мест. При этом около трети из них сосредоточено именно в кластерах проекта “Профессионалитет”. Мы наблюдаем повышенный интерес поступающих к специальностям, которые реализуются на этих площадках, поскольку они являются самыми востребованными на текущем рынке труда. Считаю проект “Профессионалитет” одним из самых важных инструментов развития системы среднего профессионального образования как в нашем регионе, так и в стране в целом», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.