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Нападающий Артём Матюк остаётся в системе «Торпедо» до 2028 года: с игроком продлен контракт

Матюк в составе «Чайки» дважды завоёвывал бронзовые медали МХЛ.

Источник: Время

Нижегородское «Торпедо» сообщило о продлении контракта с нападающим Артёмом Матюком ещё на один сезон — теперь соглашение действует до конца сезона‑2027/2028.

Матюк пополнил систему нижегородцев летом 2024 года и с тех пор в составе «Чайки» дважды завоёвывал бронзовые медали МХЛ. В прошлом сезоне он был одним из ключевых центральных нападающих молодёжки: в 65 матчах набрал 47 (15+32) очков, показал полезность «+23» и выиграл 56,0% вбрасываний.

«Продление контракта с Артёмом — это результат его хорошей работы в системе нашего Клуба, командности и человеческих качеств. Уверены, что он не остановится на достигнутом, поможет “Чайке” добиться наивысшего спортивного результата и дебютирует в КХЛ в составе “Торпедо”, — заявил генеральный директор “Торпедо” Евгений Забуга.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» поборется за Кубок Первых в юбилейном сезоне КХЛ.