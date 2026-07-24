Нападающий Артём Матюк остаётся в системе «Торпедо» до 2028 года: с игроком продлен контракт

Матюк пополнил систему нижегородцев летом 2024 года и с тех пор в составе «Чайки» дважды завоёвывал бронзовые медали МХЛ. В прошлом сезоне он был одним из ключевых центральных нападающих молодёжки: в 65 матчах набрал 47 (15+32) очков, показал полезность «+23» и выиграл 56,0% вбрасываний.