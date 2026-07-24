На Волгоградскую область надвигается жара до +42 градусов

Дома жару легче переносить в помещении с кондиционером или вентилятором, а окна стоит закрыть жалюзи или плотными занавесками, чтобы солнце не нагревало комнату. Также помогут прохладный душ и обтирание влажным полотенцем. От готовки в духовке в такие дни лучше воздержаться — особенно тем, у кого нет кондиционера.