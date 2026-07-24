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На Волгоградскую область надвигается жара до +42 градусов

25 и 26 июля в Волгоградской области ожидается сильная жара до +42 градусов, спасатели призвали жителей соблюдать осторожность.

Волгоградскую область накрывает экстремальный зной. Днём 25 июля, ближе к 13−14 часам, и весь следующий день, 26 июля, воздух в регионе прогреется до +40…+42 градусов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице в такую погоду лучше держаться в тени или под зонтом, скрывшись от прямых солнечных лучей. Спасатели советуют выбирать свободную одежду светлых тонов, обязательно надевать головной убор и пить больше воды. Прогулки и тренировки в ведомстве рекомендуют перенести на утренние или вечерние часы.

Дома жару легче переносить в помещении с кондиционером или вентилятором, а окна стоит закрыть жалюзи или плотными занавесками, чтобы солнце не нагревало комнату. Также помогут прохладный душ и обтирание влажным полотенцем. От готовки в духовке в такие дни лучше воздержаться — особенно тем, у кого нет кондиционера.

При происшествии вызвать пожарных и спасателей можно по номеру «101».

Ранее сообщалось об аномальной активности комаров в последние месяцы лета.

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